İran'daki deprem Van'ı vurdu! 8 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran’ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, Hakkari’nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi.



BAKAN SOYLU: DEPREMDE 8 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde ilk belirlemelere göre, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını, enkaz altına kalanların olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde yapılan Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'nda bu sabah saatlerinde İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesinin etkilendiğini açıkladı. Bakan Soylu, Başkale ilçesindeki köylerde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza İran'ın Hoy kentindeki meydana gelen depremde karşı karşıya kaldığımız durumu arz ettik. Evlerde özellikle yıkıklar söz konusudur. Valiliğimiz, kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz yola çıktılar. AFAD ekiplerimiz şu anda ilgili köylerde ulaştılar. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde şu anda enkaz altında olanların olduğu belirtiliyor. 4'ü yetişkin 3'ü de çocuk olmak üzere 8 vatandaşımızı kaybettik. 6'sı Özpınar, 1'i de Güvenlik köyünde. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığı'nda aldığımız bilgi çerçevesinde İran'ın Hoy kenti için herhangi bir yardım talebi İran tarafından yapılmadı." Mehmet Mucahit CEYLAN-Selim KAYA/ ELAZIĞ,(DHA)

BAKAN KOCA: DEPREMDE 21 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin, 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı yazılı açıklamada, İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara yol açtığını kaydetti. Bakan Koca, açıklamasında, "Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik. Depremde 21 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. ANKARA, (DHA)



VAN'DA ÖĞRENCİLER KORKTU



İran Türkiye’ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında Van'da deshane öğrencileri, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Büyük panik yaşayan öğrenciler, cep telefonları ile ailelerini arayarak iyi olduklarını söyledi. Bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, daha sonra dershaneye girdi. Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)



BAŞKALE'DE KERPİÇ EVLER YIKILDI



İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Van'ın Başkale ilçesine bağlı sınırın sıfır noktasındaki Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallerinde bazı kerpiç ev ve ahırlar yıkıldı. Bazı evlerde de çatlaklar oluştu. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in de bölgeye gitmek için yola çıkacağı belirtildi.



Bu arada Valilik'ten yapılan açıklamada, "İran’ın Hoy kentinde meydana gelen deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallesinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi" denildi.



ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR



Bu arada, bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 2.3 ile 3.9 arasında değişen 6 artçı sarsıntı daha oldu. Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

GELENLER MAHALLESİ'NDE ÇOK SAYIDA EV YIKILDI



İran'ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesi Gelenler Mahallesi'nde çok sayıda ev yıkıldı. Bazıları da hasar gördü. Evleri yıkılanlar gözyaşı döktü. Mahallede, ahırların yıkılması sonucu çok sayıda büyükbaş hayvanın da enkaz altında kaldığı bildirildi. Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)