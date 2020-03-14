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Irak'tan gelen Türk işçiler, Ankara'da gözlem altında

IRAK'ın başkenti Bağdat'tan Ankara’ya gelen uçaktaki 57 Türk vatandaşı, hastanede gözlem altına alındı.

14 Mart 2020 Cumartesi 10:09
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Irak'tan gelen Türk işçiler, Ankara'da gözlem altında

Bağdat'tan havalanan yolcu uçağı, dün saat 20.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Burada yapılan kontrolde uçakta, Türkiye'den Bağdat'a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin olduğu anlaşıldı. Önce Türk işçilerin uçaktan inmelerine izin verilmedi. Polisler uçağın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin Ankara'da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

Tedbirlerin alınmasının ardından sağlık ekipleri havalimanına sevk edildi. Özel kıyafetli sağlık ekipleri, 57 işçiyi sağlık kontrolünden geçirerek ambulanslara nakletti. İşçiler, saat 01.00 sıralarında gruplar halinde ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü. İşçilerin, daha önce de Çin ve İran'dan getirilen yolcuların götürüldüğü hastanede 14 gün gözlem altında tutulacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IrakTürkiyeUçakAnkaraKoronavirüs
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