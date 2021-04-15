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Irak'ın kuzeyine roketli saldırı: 1 şehit, 1 sivil yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda, 1 askerin şehit olduğu, sivil halktan da 1 çocuğun yaralandığını açıkladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 08:49
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Irak'ın kuzeyine roketli saldırı: 1 şehit, 1 sivil yaralı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan 3 roketten 1'i üs bölgesine, diğer 2'si köy içerisine düşmüştür. Saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan 1 çocuk da yaralanmıştır. Bölgede 1 SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakTerörŞehitBaşikaMSB
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