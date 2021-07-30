Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1388.97
ALTIN
495.76
DOLAR
8.4241
STERLİN
11.7696
EURO
10.0249
Konya Çeltik'te 76 adet dükkan ihaleyle satılacak
Konya Çeltik'te 76 adet...
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli su satışı
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli...
Bartın'da toplu ulaşım ihalesi
Bartın'da toplu ulaşım ihalesi
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut...
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı; 40'a yakın hedef imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait sözde karargah yerleri, sığınak ve mağaralardan oluşan 40'a yakın hedefin imha edildiğini duyurdu.

30 Temmuz 2021 Cuma 10:11
9 Okunma
Irak'ın kuzeyine hava harekatı; 40'a yakın hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde teröristlerin kullandığı hedeflere dün hava harekatı düzenledi. Harekatta PKK'lı teröristlere ait 40'a yakın barınak, sığınak, mağara ve mühimmat deposu imha edildi. Harekata ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021'de hava harekatı düzenlenmiştir. Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakOperasyonTerörTeröristMSBTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
Eskişehir, koronavirüs aşılamasında ‘mavi’ kategoriye geçti
Eskişehir, koronavirüs aşılamasında ‘mavi’ kategoriye geçti
Arhavi'de sel temizliğine katılan komandolar, alkışlarla uğurlandı
Arhavi'de sel temizliğine katılan komandolar, alkışlarla uğurlandı
"İnsanlar gençliğine, fiziki dayanıklılığına fazla güvenmesin"
"İnsanlar gençliğine, fiziki dayanıklılığına fazla güvenmesin"
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te vaka artışı
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te vaka artışı
Her 3 deneyimli yatırımcıdan yalnızca biri kendi bilgi düzeyini yeterli buluyor
Her 3 deneyimli yatırımcıdan yalnızca biri kendi bilgi düzeyini yeterli buluyor
Balıklıgöl’de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Balıklıgöl’de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
3'üncü mega tabliye blok montajı başladı
3'üncü mega tabliye blok montajı başladı
Aspendos Arena'nın arazisi yine mahkemelik
Aspendos Arena'nın arazisi yine mahkemelik

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma