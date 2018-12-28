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İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar yakalandı. Bu, gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu miktarı oldu." denildi.

İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar yakalandı. Bu, gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu miktarı oldu." denildi.

28 Aralık 2018 Cuma 11:09
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İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirildi

ANKARA

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar yakalandı. Bu, gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu miktarı oldu." denildi.

AA

Son Güncelleme: 28.12.2018 12:25
Anahtar Kelimeler:
Esrarİpsala Sınır Kapısı
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