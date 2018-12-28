İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar yakalandı. Bu, gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu miktarı oldu." denildi.