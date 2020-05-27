İpek Lions onları unutmadı

NEDRET HOTUN / BURSA

Her milli ve dini bayramlarda bir gelenek haline getirerek çocukları sevindirmek için etkinlikler yapan Bursa İpek Lions Kulübü yetkilileri geçtiğimiz şeker bayramında da çok anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Ülke genelinde pandemi dolayısı ile buruk bir bayram sevinci yaşadığımız bu bayramın ilk gününde Bursa E Tipi Kapalı Ceza evindeki kader mahkumu çocukları az da olsa sevindirmek için kollarını sıvayan İpek Lions Klubü Başkanı Nazan Bozan Kulüp üyelerinin anlamlı iş birliğiyle hazırlanan hediye paketlerini ceza evinde bulunan çocuklara ulaştırılmak üzere yetkililere teslim ettiler.

Bayram dolayısı ile ülkenin bir çok kentinde alınan sokağa çıkma yasaklarının bir gün öncesinde hazırlanan hediyeler Bursa İpek Lions Kulübü Başkanı Nazan Bozan tarafından Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne ulaştırıldı.

Başkan Bozan; ‘‘Bu pandemi günlerinde biliyoruz ki bütün çocuklar çok fazla etkilendiler. Biz büyükler bile bu yaşımıza kadar böyle bir afet görmedik ama bazı çocuklar bu süreçten biraz daha fazla etkileniyorlar. İşte ceza evlerinde büyüyen çocuklarımızda bu süreçten en fazla etkilenenlerden olduğunu biliyoruz, onlar bayramı en mahzun geçirecek olanlar... Bizlerde İpek Lions olarak onların yüzünü azıcık ta olsa güldürebildiysek ne mutlu bize. Ben ve arkadaşlarım görevde bulunduğumuz süre içinde bu konulara çok hassas davrandık bundan sonra da bu hassasiyetimiz aynı şekilde devam ederek sürecektir. Dedi...