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Interpol'ün en çok arananlar listesine girdi

Türkiye’de binlerce kişiyi, Çiftlikbank ile milyonlarca lira dolandıran Mehmet Aydın, Interpol’ün en çok arananlar ‘Most Wanted’ listesine girdi.

Interpol'ün en çok arananlar listesine girdi

Türkiye’de binlerce kişiyi, Çiftlikbank ile milyonlarca lira dolandıran Mehmet Aydın, Interpol’ün en çok arananlar ‘Most Wanted’ listesine girdi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:19
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Interpol'ün en çok arananlar listesine girdi

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı’nın girişimleri üzerine Aydın’ın aranması yoğunlaştırıldı. “Tosun” olarak da bilinen Mehmet Aydın’ın gözaltı fotoğrafları da Interpol kayıtlarına girdi. Tosun’un nerede çekildiği henüz kesinleşmeyen ancak gözaltında çekildiği anlaşılan fotoğrafları kayıtlara girdi. Aynı listede ağabeyi Fatih Aydın da yer aldı.

322.6 MİLYON LİRAYLA KAYIP

Türkiye, yaklaşık bir yıldır 27 yaşındaki Mehmet Aydın’ın liderliğindeki Çiftlikbank organizasyonunu konuşuyor. Soruşturma dosyasındaki raporlara göre, Mehmet Aydın kurduğu yapıyla 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladı. Bunun 687 milyon 838 bin 955 lirası katılımcılara geri ödendi. Çiftlikbank’a bağlı şirketlere 129 milyon lira sermaye olarak konuldu. Geriye kalan 322 milyon 642 bin liranın akıbeti ise bilinmiyor. Mehmet Aydın’ın nerede olduğu henüz belirlenemedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İnterpolMehmet Aydınçiftlikbank
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