İnşaattaki iskelede saygı duruşuna geçtiler

TOKAT - Tokat'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında saat 09.05'teki saygı duruşuna, 2 inşaat işçisi de çalıştıkları inşaatın 1'inci katındaki iskelede katıldı.





Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'ncü yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Programa, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, ardından saat 09.05'te çalan siren ile birlikte kent sokaklarında hayat durdu, saygı duruşunda bulunuldu. Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda bir apartmanın 1'inci katındaki iskelede çalışan 2 inşaat işçisi de saygı duruşuna katıldı.