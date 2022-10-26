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'İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa' projesi tanıtım TIR'ı İzmir'de

26 Ekim 2022 Çarşamba 15:58
'İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa' projesi tanıtım TIR'ı İzmir'de

İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla İzmir'e gelen tanıtım TIR'ı, yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlüğü ile evleri gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle gerçekleştirilecek Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 'İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa Tanıtım TIR'ı' İzmir'e geldi. Konak Meydanı'ndaki TIR'da TOKİ uzmanları, proje hakkında gelenleri bilgilendirdi. Sosyal konut projesi ile İzmir özelinde 12 bin 400 sosyal konut, 25 bin konut arsası, 700 iş yeri teslim edilecek.

TIR'ı ziyaret edenlerden bazı kişiler, sanal gerçeklik gözlükleriyle bazıları da tabletler üzerinden daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezdi. Kampanya hakkında merak edilenler ise uzmanlarca yanıtlandı. Merak edilen konularla ilgili bilgilendirme yaptıklarını aktaran Toplu Konut Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, "Toplu Konut Dairesi Başkanlığı olarak 2019 yılında Türkiye çapında 100 bin konut projesi yapmıştık. Şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız 250 bin konut, başlangıçta 100 bin olan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 milyona çıkarması ile 1 milyon arsa ve 50 bin iş yeri olmak üzere cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut, arsa ve iş yeri kampanyası başlatıldı. Bakanlığımız uhdesinde 3 TIR'ımız ve 2 karavanımız 82 ilde vatandaşımızı bilgilendirmek için yola çıktı. Dün Manisa'daydık, bugün ve yarın İzmir'deyiz. Daha sonra Aydın ve Muğla'da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın konut, arsa, iş yeri ile ilgili kafalarında ne soru işareti varsa bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi İzmir bölgesinde projelerin yapıldığı yerler, muhitler. Arsalarla konuta beraber müracaat edip, edemeyecekleri, ödeme şartları, ödemelerdeki memur maaşı artışı endeksinin nasıl olacağı gibi noktada sorular var. Biz hepsini cevaplamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

TANITIM TIRI İLGİ GÖRDÜ

Tanıtım TIR'ına bilgi almaya gelenlerden Müzeyyen Çetin (71), "Proje çok güzel. Evi olmayanlar için çok güzel bir imkan. Ev de arsa da çok güzel, mükemmel. İzmir'de nerelerde proje yapıldığını sordum. Proje aşamasında olduğunu öğrendim. Ev için başvuruda bulundum. Arsa için de başvuru yapabiliyormuşuz. Projeyi çok beğendim" dedi.

Yunus Yiğitoğlu ise arsa başvurusunda bulunduğunu belirterek, "Resmi olarak başvuruları yaptım. Temel olarak net bilgi sahibi olmadığım için net bilgilendirmeyi buradan aldım. Aklımıza yattı, cazip bir imkan. Arsa bazında düşünülürse çok çok iyi. 9 yılda hiçbir artışa mahal vermeden arsa sahibi oluyorsunuz. Çok iyi bir imkan. Bilgilendirme de gayet yeterliydi" ifadesini kullandı.

Sosyal konut projesinin çok iyi olduğunu ve ilgisini çektiğini aktaran Cem Soysan da "Hem konut hem arsa için başvuru yaptım. Hayırlısı olsun. İnşallah bize de çıkar. Türkiye'de yaşamıyordum, yeni döndüm. Yatırım amaçlı başvurdum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İlk Evimİş Yerimİlk Evim ArsaÇevreŞehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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