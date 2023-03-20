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"İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinde kura çekimleri devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinde kura çekimleri devam ediyor.

20 Mart 2023 Pazartesi 11:12
"İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinde kura çekimleri devam ediyor
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde, konut ve arsalar için başlatılan kura çekimleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimlerine, illerde eş zamanlı devam ediliyor.

Bu kapsamda, "İlk İş Yerim" projesi ikinci etap kura çekimleri 23 Mart'ta 5 il ve ilçede 417 iş yeri için yapılacak. Bu kuralar 23 Mart'ta, Sivas, Afyonkarahisar Başmakçı, Aksaray Eskil, Denizli Babadağ ve İzmir Kemalpaşa'da çekilecek.

İstanbul'da 50 hak sahibi için devam eden "İlk Evim" projesi kura çekimleri de 19 Nisan'da son bulacak.

Altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış 1 milyon "İlk Evim Arsa" kura çekimleri ise 20-27 Mart'ta 22 ilde, 32 bin 113 hak sahibi için yapılacak.

Kuralar, 20 Mart'ta Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova ve Çorum'da, 21 Mart'ta Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum'da, 22 Mart'ta Manisa, Sivas, Sakarya, Mersin ve Kütahya'da, 23 Mart'ta Bursa ve Van'da, 24 Mart'ta Çankırı, Kütahya ve Van'da, 27 Mart'ta ise Antalya ve İstanbul'da çekilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
İlk Evim İlk İş Yerimİlk Evim ArsaProjeKura
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