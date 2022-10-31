Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.950,51
ALTIN
979,92
DOLAR
18,62
STERLİN
21,44
EURO
18,46
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari...
Haliç Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alacak
Haliç Üniversitesi 49 Öğretim...
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu...
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alacak
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvuruda son gün yoğunluğu

31 Ekim 2022 Pazartesi 16:01
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvuruda son gün yoğunluğu

ANKARA - Ankara'da, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvuruların son gününde vatandaşlar banka önlerinde yoğunluk oluşturdu. Projeye şu ana kadar yaklaşık 8 milyon kişi başvurdu.  

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde başvurular için sona gelindi. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular, 28 Ekim Cuma günü tamamlandı. Bakanlık, proje için bankalar aracılığıyla yapılan başvuruların ise bugün (31 Ekim 2022) sona ereceğini duyurdu. Projeye başvuruların son gününde Ankara'da banka şubelerinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, sıraya girerek konut projesine başvuruda bulundu. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine şu ana kadar 8 milyona yakın vatandaş başvuruda bulundu. Resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 5 milyona yaklaştı. 'İlk Evim Arsa' projesi için başvurular ise 7 Kasım’da sona erecek.

Proje, 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yerini kapsıyor. Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı belirtildi. Proje kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri 25 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle atılmıştı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; konutlar yöresel ve yatay mimari olarak inşa edilecek. Depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli olacak. Konutlar 5 katı geçmeyecek. Çevre dostu yapı malzemeleri kullanılacak. Konutlar; sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek. Vatandaşlar, uygun fiyatlı konutlara sahip olabilecek.

Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek; 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek. 

DHA

Son Güncelleme: 31.10.2022 16:11
Anahtar Kelimeler:
Lk Evimİlk İş YerimSon Gün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Kızılay, 'Kızılay Haftası Sokağı'nda çocukları ağırladı
Türk Kızılay, 'Kızılay Haftası Sokağı'nda çocukları ağırladı
Erbaş: Dini konuların gelişigüzel konuşulması karmaşaya neden oluyor
Erbaş: Dini konuların gelişigüzel konuşulması karmaşaya neden oluyor
Denizler ve kıyılardan 180 bin ton atık toplandı
Denizler ve kıyılardan 180 bin ton atık toplandı
Afyon'da 'Türk Texel' koyunu üretildi
Afyon'da 'Türk Texel' koyunu üretildi
Su altında kalacak Yusufeli'de, yeni ‘villa köy’lere göç
Su altında kalacak Yusufeli'de, yeni ‘villa köy’lere göç
3 katlı binanın çatı katında yangın
3 katlı binanın çatı katında yangın
Engelsiz Trabzon uygulaması, refakatçi özelliği ile Türkiye'de bir ilk
Engelsiz Trabzon uygulaması, refakatçi özelliği ile Türkiye'de bir ilk
Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı
Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı
İçişleri: Hakkari'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı
İçişleri: Hakkari'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول