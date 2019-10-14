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İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş

Adana'da, cinsel ilişki için buluştuğu 5 kadının silah çekerek, paralarını alan Mehmet Can Y.'nin (21), bu paralarla kredi kartı borcunu ödediği ortaya çıktı.

İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş

Adana'da, cinsel ilişki için buluştuğu 5 kadının silah çekerek, paralarını alan Mehmet Can Y.'nin (21), bu paralarla kredi kartı borcunu ödediği ortaya çıktı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:07
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İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş

ADANA - İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ekipleri, kentte farklı zamanlarda 5 kadının  gasp edilmesi üzerine harekete geçti. Gasp olaylarının yaşandığı bölgelerde incelemede bulunan ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin bir dondurma firmasında dağıtım elemanı olarak çalışan Mehmet Can Y. olduğunu belirledi. Mehmet Can Y.'nin internet üzerinden görüştüğü N.T. (25) ile para karşılığı ilişkiye girmek için anlaştığı, evine gidince üzerindeki kuru sıkı tabancayı doğrultarak, kadının 3 bin 300 lirasını gasp ettiği belirtildi. Şüpheli Mehmet Can Y.'nin gasp ettiği N.T.'ye, "Bu işleri bırak" deyip evden kaçtığı kaydedildi.

KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEMİŞ

Gasp olaylarını tek tek değerlendiren polis, Mehmet Can Y.'nin aynı yöntemle farklı zamanlarda A.D. (23), T.Ç. (23), G.Ç. (22), A.A.'yı (27) da gasp ettiğini belirledi. Çalıştığı iş yerinde yakalanan Mehmet Can Y., gasp ettiği 9 bin lirayla kredi kartı borcunu kapattığını söyledi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükten sonra adliyeye sevk edilen Mehmet Can Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kadına ise, 'fuhuşa aracılık ve yer temin etme' suçundan işlem yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İlişki Için Anlaştığı KadınlarGaspKredi Kartı
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