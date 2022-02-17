İlham veren kadınlar, Türkiye Kadın Zirvesi'nde buluşuyor

Haber: Hüseyin:Uygur

Dünyanın ve Türkiye'nin en temel sorunlarından biri olan 'Kadına Şiddet'e dikkat çekmek, kadın istihdamına farkındalık yaratmak için 'Kadın Dünyadır' mottosu ile Türkiye Kadın Zirvesi projesi hayata geçirildi.

7 Mart Pazartesi günü Bomonti Hilton Otel'de Golden Palm Dergisi tarafından düzenlenecek olan ve Maximum Group ana Sponsorluğunda yapılacak Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri, Woman TV ekranlarından canlı olarak Melike Çelik’in sunumu ile yayınlanacak.

Türkiye’nin her bir yanından her meslekten üreten lider kadınların yer alacağı organizasyonda ayrıca, ‘Kız Çocukları Okusun, Gelin Olmasın’ projesi de start alacak.