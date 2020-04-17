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İletişim Başkanlığı'ndan 'gazete dağıtımı' açıklaması

İletişim Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların gazetelere erişebilmelerinin mümkün olacağını, gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılacağını duyurdu.

17 Nisan 2020 Cuma 09:04
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İletişim Başkanlığı'ndan 'gazete dağıtımı' açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması süresince medya faaliyetleri ve gazete dağıtımına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürürken, Türkiye’nin bütün kurumları, sağlık çalışanları, bilim insanları ve vatandaşlarıyla salgına karşı başarılı bir mücadele yürüttüğü ifade edildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile birçok tedbirin uygulamaya alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Salgının önlenmesi noktasında diğer tedbirlerle birlikte 31 ilimizde hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması da kritik önem taşımaktadır. Devletimiz bu iki gün boyunca halkımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzeni sağlamaktadır. Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde medya mensuplarının faaliyetlerine devam edebilmeleri ve vatandaşların gazetelere erişebilmeleri de mümkün olacak. Bu kapsamda gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları açık olacak, medya kurumlarının yönetici, görevli ve çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecektir. Bu süre boyunca gazete dağıtım şirketleri de açık olacaktır. Gazete dağıtımı sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla evlere servis şeklinde yapılacaktır."

DHA

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Iletişim BaşkanlığıGazeteDağıtımSokakYasakKoronavirüsSalgınHastalık
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