İletişim Başkanı Altun: Ülkemiz dayanışma ruhu içerisinde bu büyük felaketin de üstesinden gelecektir

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinin enformasyon bakanlarına, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketini, depremle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ve dezenformasyonla mücadele çalışmalarını anlatan mektup gönderdi.

İletişim Başkanı Altun, İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı Dönem Başkanı olarak kaleme aldığı mektubunda, dünyanın ve içinde bulunulan coğrafyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kalındığını belirterek, Türk milletinin çok acı günlerden geçtiğini aktardı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin dünyada örneğinin olmadığını belirten Altun, bu trajik iki büyük depremin yaklaşık 13,5 milyon vatandaşın yaşadığı geniş bir çevredeki 10 ilde büyük yıkıma yol açtığını bildirdi.

Türkiye'yi derinden sarsan bu büyük depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edildiğini hatırlatan Altun, ayrıca Anayasa'nın 119. maddesine dayanarak deprem bölgesinde, 10 ili kapsayacak şekilde 3 ay süre ile olağanüstü hal ilan edildiğini kaydetti.

"Çalışmalar, her bir vatandaşımıza ulaşıncaya kadar durmayacaktır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mektubunda şöyle devam etti:

"Böylesine benzeri görülmemiş bir krizin yaşandığı dönemde hükümetimiz ve milletimiz topyekun seferber olmuştur. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Devletimiz, bütün imkanlarını afet bölgesindeki vatandaşlarımız için seferber etmiştir. Yaklaşık 9 saat sonra meydana gelen ikinci büyük deprem ve zorlu kış şartlarına rağmen afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Seferberlik ruhuyla sürdürdüğümüz çalışmalar, her bir vatandaşımıza ulaşıncaya kadar durmayacaktır. 24 bin 727'si arama kurtarma personeli olmak üzere çeşitli kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 113 bin 318 personel ve gönüllü afet müdahale çalışmalarında bulunmaktadır."

Dezenformasyonla mücadeleye destek çağrısı

Altun, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye iletişim modelinin kriz iletişimi boyutunda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve söylem birliğinin tesisi için ilgili kurumlarla koordinasyon ve uyum içerisinde çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizdi.

İletişim Başkanlığı'nın bu kapsamda başta İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AFAD, Kızılay, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Anadolu Ajansı ve sosyal yardımlaşma dernekleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla 7 gün 24 saat kesintisiz bir iletişim süreci yürüttüğünü bildiren Altun, "Bu kapsamda, afet ve kriz süreçlerini Türkiye'ye karşı saldırı fırsatı olarak gören odakların dezenformasyon, manipülasyon ve algı operasyonlarına karşı da mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mobil uygulama olarak hazırlanan "Dezenformasyon Bildirim Servisi" ile bu tür girişimlere karşı teyakkuz halinde olmakla birlikte ulusal ve uluslararası basına, doğru ve düzenli enformasyon akışını sağlamak için aralıksız şekilde bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Altun, "Bu bağlamda, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi Enformasyon Bakanlarımızın dezenformasyonla mücadele ve kamuoyunu bilgilendirme çabalarımıza vereceği desteği şükranla karşılayacağız. Vereceğiniz desteğin, İslam dünyasının zor zamanlarda gösterdiği dayanışma ve birlikteliğin önemli bir nişanesi olacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

CİMER sisteminde "Deprem Acil"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, afet sırasında dezenformasyonla mücadelenin yanı sıra halkla ilişkiler disiplininin tüm imkan ve kabiliyetlerini de kullanmaya gayret ettiklerini vurguladı.

Halkın bilgi taleplerini hızlı şekilde cevaplamak üzere Başkanlık bünyesinde faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sisteminde "Deprem Acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini bildiren Altun, deprem nedeniyle yakınlarına ulaşamayanların CİMER üzerinden ihbar ve bilgi talebinde bulunabildiklerini aktardı.

"94 ülke yardım teklifinde bulundu"

Depremde, Türkiye Afet Müdahale Planı uyarınca uluslararası desteğe açık olan 4. seviye alarm ilan edildiğini de anımsatan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu büyük felakette 94 ülke yardım teklifinde bulunmuştur. Ülkemizin bu zor gününde desteğini ve yardım teklifini ileten başta İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin tüm devlet ve hükümet başkanları olmak üzere, milletimizin yanında yer alan tüm dostlarımıza en derin şükranlarımızı sunmak isteriz. Keza bizlere moral ve güç vermesi nedeniyle İslam dünyasının desteği oldukça kıymetlidir.

Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın herkese hatırlattığı üzere bu afetten birlik ve beraberlik içinde daha da güçlenerek çıkacağız. Bugüne kadar pek çok zorluğun üstesinden gelen ülkemiz, dayanışma ruhu içerisinde bu büyük felaketin de üstesinden gelecektir. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve Suriye'deki kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizin yardımcısı olsun."