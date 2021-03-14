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İletişim Başkanı Altun'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Yaptığı fedakarlıklarla insanımıza, milletimize, insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi.

14 Mart 2021 Pazar 10:44
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İletişim Başkanı Altun'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

İletişim Başkanı Altun, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Altun mesajında, "Yaptığı fedakarlıklarla insanımıza, milletimize, insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi.

Altun'un paylaştığı video da ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kendi medeniyet coğrafyamızda İbni Sina ve El Razi gibi alimlerimizin temellerini attıkları tıp ilmi her dönemde insanlık için önemli olmuştur. Çünkü sizler eşrefi mahlukat olan, yaratılmışların en şereflisi olan insana verilebilecek en güzel hizmeti ifa ediyorsunuz, yerine getiriyorsunuz. Değerli doktorlarımıza, tıp fakültelerimiz de geleceğin hekimlerini yetiştiren kıymetli hocalarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Bayramınız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanı14 Mart Tıp BayramıFahrettin Altun
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