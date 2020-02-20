İkinci operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan 13 Şubatta yapılan operasyonda 20 FETÖ üyesi gözaltına alınmış, 2'si itirafçı olarak serbest kalmıştı. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda sabah saatlerinde İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

2018 yılında Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden polis memurunun da içerisinde bulunduğu FETÖ/PDY terör örgütünün hücre yapılanmasında oldukları değerlendirilen 27 şüpheliye yönelik 13 Şubat günü operasyon düzenlenmişti. Gerçekleştirilen operasyonda Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun abisi ve eşinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'inin başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu öğrenilirken, 2 şüphelinin yurtdışında oldukları tespit edilmişti. Operasyonla yakalanan 20 şüphelilerin İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, 2 FETÖ üyesinin etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olduğu bildirildi. İtirafçı olan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldığı öğrenilirken, 18 şüphelinin işlemleri devam ediyor.



İKİNCİ OPERASYON

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında bugün erken saatlerde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikinci bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olarak Samsun, Rize, Düzce ve Trabzon'da eş zamanlı olarak 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, bir şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.