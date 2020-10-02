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İdlib’de yetim çocuklar ve anneleri için Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki Babıska Bölgesi'nde yaşayan yetim çocuklar ve anneleri için inşa edilen Sosyal Hizmet Merkezi törenle hizmete girdi.

02 Ekim 2020 Cuma 13:21
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İdlib’de yetim çocuklar ve anneleri için Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

SURİYE - Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle 1 milyonu aşkın çocuk yetim kaldı. Bu çocuklar, insan kaçakçılığı ve organ mafyası gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmanın yanı sıra, hak ettikleri sevgi ve şefkatten de mahrum bırakıldı. Yetim çocukların ve annelerinin kendi elleriyle hayata tutunabilmelerini sağlamak amacıyla farklı coğrafyalarda çeşitli projeler hayata geçiren Yetim Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Fetih İlim Kültür ve Araştırma Derneği’nin (Fetih-Der) katkılarıyla Suriye’nin İdlib kırsalındaki Babıska bölgesinde ‘Sosyal Hizmet Merkezi’ni hizmete açtı. Merkez, bölgede bulunan kampta yaşayan yetim çocuklar ve annelerine yönelik rehabilitasyon, gönüllü rehberlik, meslek edindirme kursları, sanat atölyeleri gibi hizmetler sunacak.

500 YETİM HİZMET ALACAK

Sosyal Hizmet Merkezi’nde 500 yetimin doğrudan hizmet alabileceğini söyleyen Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, "Merkezimiz 2 atölye, 2 rehberlik odası, etüt salonları ve idari bölümden oluşuyor. Burası çocukların ve kadınların gün içerisinde gelerek hizmet aldığı aynı zamanda ise eğitimin desteklendiği bir merkezdir. Sosyal Hizmet Merkezi’ni kurmuş olduğumuz kamp alanı içerisindeki okulda öğrenim gören çocuklarımıza da buradan hizmet vereceğiz” dedi.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu açıklamasında, “Bugün önemli bir açılışa şahitlik ettik. Yetim Vakfı’nın tasarladığı Sosyal Hizmet Merkezi projesini çok önemsiyoruz. Malum olduğu üzere savaştan en çok etkilenen bireyler, kadınlar ve çocuklardır. Böyle projeler sayesinde onların yeniden hayata kazandırılabilmeleri mümkün oluyor” diye konuştu.

'EL SANATLARI GELİŞECEK'

Merkezin inşa edildiği Babıska Kampı’nı kuran ve açılışı yapılan projenin çözüm ortağı olan Fetih-Der adına konuşan Dernek Başkanı Yılmaz Bulat, benzer faaliyetlerin daha da artırılması gerektiğini söyledi. Yetimler ve annelerinin rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Bulat, “Bu merkezde çocuklar eğitim alacaklar. El sanatları gelişecek. Anneler atölyelerde geçimlerini sağlayabilmek için meslek edinmiş olacak. Yani hayata hazırlanmış olacaklar” dedi.

Yapılan toplu dua ve kurdele kesiminin ardından Sosyal Hizmet Merkezi faaliyetlerine başladı. Yetim Vakfı tarafından desteklerinden ötürü İHH ve Fetih-Der yetkililerine plaket verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İdlibSuriyeYetim çocuklar Ve AnneleriSosyal Hizmet Merkezi
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