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İdlib'den acı haber: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bazı radikal gruplar tarafından yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

20 Mart 2020 Cuma 09:21
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İdlib'den acı haber: 2 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz." denildi.

SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin İdlib kentinde, radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in (25) şehaadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) görevli Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu şehit oldu. 2 yıldır görev yaptığı belirtilen Nayir'in Sivas kent merkezinde yaşayan ailesine acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Alibaba Mahallesi'nde bulunan baba ocağına sağlık ekibi eşliğinde giden askeri yetkililer, Hüseyin-Fadime Nayir çiftine oğullarının şehadet haberini iletti. 6 kardeş ve bekar olan şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Nayır'ın cenazesi, yarın havayolu ile kente getirilecek ve törenle son yolculuğuna uğurlanacak. SİVAS, (DHA)

ELBİSTAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) acı haberi memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki ailesine verildi.

Albistan ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'nde oturan anne Selamet Taş'a acı haberi Elbistan Kaymakamı Özkan Demir verdi. Anne Taş, 4 çocuğunun en büyüğü olan Oğuzhan Taş'ın şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Baba Muhyi Taş ise acı haberi çalışmak için gittiği Antalya'da aldı.

Bekar olan Oğuzhan Taş'ın şehit olduğunu duyan yakınları ve komşuları eve akın etti. Şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. / ELBİSTAN(Kahramanmaraş), (DHA)

BAKAN AKAR, ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bazı radikal gruplar tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramaza Nayir ve Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yayımladığı başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşımız, 19 Mart 2020 tarihinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde radikal gruplar tarafından ateş açılması sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ANKARA, (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeİdlibŞehitMSB
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