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İçişleri: 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 816 kişilik personelin katılımıyla 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

14 Kasım 2020 Cumartesi 11:04
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İçişleri: 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 816 kişilik personel görev aldı" denildi.

Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 13 Temmuz'da başlatılan 'Yıldırım' operasyonları kapsamında, bugüne kadar toplam 143 terörist etkisiz hale getirilip, 74 işbirlikçi yakalanırken, 251 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 'Yıldırım' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıOperasyonBitlisTerörYıldırım15 MutkiSarpkaya Operasyonu
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