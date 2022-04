İçişleri Sözcüsü Çataklı: Mart ayında 80 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1509 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 76'sı sağ, 4 teslim olmak üzere toplam 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.



İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlıkta aylık bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ukrayna'dan şu an önemli bir göçmen akını olduğunu belirten Çataklı, "Türkiye olarak yaklaşık 11 yıldır Orta Doğu ve Suriye kaynaklı kitlesel bir göç hareketini yönetiyoruz. Bu meseleye hiçbir zaman ülke, ırk, din, mezhep veya başka bir farklılık üzerinden bakmadık. Meseleye insan odaklı baktık, Ukrayna'da da aynı tavrı sürdürüyoruz. Ukrayna konusundaki samimi tavrımızın; yıllardır göç yönetimimize siyaset kılıfı giydirmek isteyenlere, buradan siyaset üretmeye çalışanlara da bir cevap olduğunu umuyoruz" dedi.



'200 BİN YARDIM MALZEMESİ DAĞITILDI'



Şu ana kadar Ukrayna ve Moldova'ya toplam 67 TIR gönderdiklerini kaydeden Çataklı, "İnsani yardım faaliyetleri yürütmek ve ülkemizden gönderilmekte olan yardımların eş güdümünü sağlamak üzere 10 kişilik AFAD insani yardım ekibi Romanya Siret sınır noktasında, Ukrayna ve Moldova'da çalışmalarına devam etmektedir. Romanya Siret sınır noktasında bugüne kadar yaklaşık 200 bin adet insani yardım malzemesi dağıtılmıştır. Öte yandan bilindiği gibi Birleşmiş Milletler verilerine göre, bugün Afganistan’da 24,4 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor, 12 milyondan fazla çocuk gıdaya ulaşmakta güçlük çekiyor. Bu duruma kayıtsız kalmayan milletimizin desteğiyle Afganistan için de yardım seferberliği başlatıldı" diye konuştu.



'80 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarına da değinen Çataklı, "2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4’ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de 1509 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 76'sı sağ, 4 teslim olmak üzere toplam 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 53'ü PKK/KCK, 27'si DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca mart ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 38 şüpheli gözaltına alınmış, 363 kişi tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde mart ayında 40 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 40 silah, 20 adet mayın/el yapımı patlayıcı, 8 adet el bombası, 895 kilo patlayıcı madde, 4 bin 149 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 2022 yılı mart ayında toplam 8 terör eylemi engellenmiştir" ifadelerini kullandı.



11 Ocak 2021'de şehit Eren Bülbül anısına 1071 personelin katılımıyla başlatılan Eren operasyonlarının da şu an itibarıyla 33 ayrı bölgede Eren-Kış operasyonları olarak devam ettiğini belirten Çataklı, "Operasyonlarda 20 terörist etkisiz hale getirilmiş, 508 mağara/sığınak imha edilmiş, 140 silah, 88 mayın/el yapımı patlayıcı, 183 el bombası, 689 kilo patlayıcı, 368 fünye, 35 dürbün, 34 telsiz, 28 bin 104 mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" dedi.



'UYUŞTURUCUDAN 26 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'



Çataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mart ayında yapılan 20 bin 585 operasyonda da 26 bin 806 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "1933 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda, 1 ton 809 kilogram esrar, geçen aya göre yüzde 35 artışla 444 kilo skunk, 930 kilo eroin ele geçirilmiştir. Geçen aya göre yüzde 1156 artışla 113 kilogram kokain, 128 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), geçen aya göre yüzde 219 artışla 935 kilogram metamfetamin, 38 bin 853 adet ectasy, 113 bin 439 adet captagon, geçen aya göre yüzde 92 artışla 3 milyon 429 bin 451 adet sentetik ecza, 3 bin 709 kök kenevir ele geçirilmiştir" diye konuştu.



Çataklı, milleti derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında da mart ayında 24 kadının yaşamını yitirdiğini söyledi. Çataklı ayrıca ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 492 bin 983'e ulaştığını, bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının da 3 milyon 763 bin 565 kişi olduğunu ifade etti.



'POLİS İNTİHARLARINI SIFIRLANMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'



Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çataklı, polis intiharlarına yönelik yoğun bir gayretleri olduğunu belirterek, "Gazi ve Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bilim adamlarından danışma kurulu oluşturduk. Emniyet Teşkilatı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları Yönetmeliği'ni yürürlüğe koyduk. Bu çerçevede 105 olan psikolog sayımızı da 291'e ulaştırdık. Yeni sosyologlar da istihdam etmeye başladık. İlk 3 ayda 13 intihar olayı meydana geldi. Geçen yılın ilk 3 ayında 17'ydi. Yüzde 24 civarında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Her ne kadar azalış eğilimi olsa da bu rakamların sıfırlanması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Çataklı, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in durumuna ilişkin de "Adreslerinde bulunamadı, kolluk birimlerimiz yoğun bir şekilde aramalarına devam ediyorlar. Farklı değerlendirmeler var ancak kesinleştiğinde bunu sizinle paylaşmış olacağız" dedi.