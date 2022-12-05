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İçişleri: Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-16' operasyonu başlatıldı

05 Aralık 2022 Pazartesi 14:35
İçişleri: Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-16' operasyonu başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Mansur Deresi bölgesinde 37 operasyonel tim, 533 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu' başlatıldı. İl Jandarma Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu 37 operasyonel tim ve 533 personel görevlendirildi. Operasyonun ilk gününde, nokta istihbaratına dayalı yapılan arazi taramasında; 1 piyade tüfeği ile 270 fişek ve 4 şarjörü, 4 kilogram kubar esrar, 1 jeneratör, 2 sırt çantası, 2 uyku tulumu ile 13 pil ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler, muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler de olay yerinde imha edildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarı ile devam ettiği aktarıldı.

DHA

Son Güncelleme: 05.12.2022 14:43
Anahtar Kelimeler:
Eren Abluka SonbaharKış16SiirtOperasyon
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