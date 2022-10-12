Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.575,70
ALTIN
997,66
DOLAR
18,59
STERLİN
20,42
EURO
18,06
Devlet Demir Yolları 4 Engelli işçi alacak
Devlet Demir Yolları 4...
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim...
TCDD 82 Makinist istihdam edecek
TCDD 82 Makinist istihdam...
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İçişleri: Diyarbakır kırsalında EYP düzeneği ve uyuşturucu ele geçirildi

12 Ekim 2022 Çarşamba 10:47
İçişleri: Diyarbakır kırsalında EYP düzeneği ve uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, 'Eren- Abluka Sonbahar- Kış 2 Operasyonu' kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde el yapımı patlayıcı düzeneği (EYP) ile uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da 'Eren- Abluka Sonbahar- Kış 2 Operasyonu' kapsamında, Lice ilçesi Birlik Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 23 noktada arazi arama-tarama çalışması yapıldı. 1 EYP düzeneği, 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk ile 565 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırEYP DüzeneğiIçişleri BakanlığıUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göldeki duba üstü kaçak yapılar, kıyıya çekilmeye başlandı
Göldeki duba üstü kaçak yapılar, kıyıya çekilmeye başlandı
'Metamfetamin önlemi alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak'
'Metamfetamin önlemi alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak'
Amasra'ya kruvaziyer ile 3 ayda 3 bin 358 turist
Amasra'ya kruvaziyer ile 3 ayda 3 bin 358 turist
İş adamı Görkem Altıntaş hizmet sektöründe yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor
İş adamı Görkem Altıntaş hizmet sektöründe yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor
Bakan Kurum: Konut arsalarının yüzde 40'ı şehir merkezlerinde olacak
Bakan Kurum: Konut arsalarının yüzde 40'ı şehir merkezlerinde olacak
Bakan Yanık: 'Türkiye'de Yaşlılık Profili' araştırması yapacağız
Bakan Yanık: 'Türkiye'de Yaşlılık Profili' araştırması yapacağız
WhatsApp'ta veri paylaşma zorunluluğu soruşturmasında para cezası talebi
WhatsApp'ta veri paylaşma zorunluluğu soruşturmasında para cezası talebi
Diyarbakır'da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 35 kişi serbest
Diyarbakır'da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 35 kişi serbest
İyidere Lojistik Liman Projesi'nde deniz dolgusunun yüzde 30’u tamam
İyidere Lojistik Liman Projesi'nde deniz dolgusunun yüzde 30’u tamam

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول