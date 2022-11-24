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İçişleri: Diyarbakır'da 542 kilo esrar ele geçirildi

24 Kasım 2022 Perşembe 14:07
İçişleri: Diyarbakır'da 542 kilo esrar ele geçirildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu' kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 542 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-97 Operasyonu' kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında nokta istihbarata dayalı arazi tarama çalışması yapıldı. Operasyonda, 490 kilogram toz esrar ve 52 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

DHA

Son Güncelleme: 24.11.2022 14:09
Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıDiyarbakırEsrar
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