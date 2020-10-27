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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: 29 Ekim kutlanacak hem de coşkuyla

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yasaklanmadı, tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istenildi" açıklamasını yaptı. 

27 Ekim 2020 Salı 09:21
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: 29 Ekim kutlanacak hem de coşkuyla

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, İçişleri Bakanlığı'nın illere gönderdiği genelge ile Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Çataklı, Twitter hesabından, "29 Ekim kutlanacak, hem de coşkuyla" mesajıyla paylaştığı açıklamasında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklanmadığı, tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanmasının istenildiğine vurgu yaparak şöyle dedi:

"İllere gönderdiğimiz genelgemizde kutlamalara ilişkin herhangi bir yasaklama söz konusu değildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, tek bir tören yapılması yerine salgınla mücadele şartları göz önünde bulundurularak gün boyuna yayılacak şekilde temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları gözetilerek; çelenk sunma törenleri, evlerin cam balkonlarının şanlı bayrağımız ile donatılması, çevrimiçi etkinlikler (konserler, gösteriler), ses ve ışık gösterileri, mobil araçlarla ses ve müzik yayını gibi kutlama komitelerince belirlenecek program çerçevesinde vatandaşlarımızın sağlığını da koruyacak şekilde planlanarak coşkuyla kutlanacaktır. Cumhuriyet sevgisini Atatürk düşmanlarından öğrencek değiliz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri Bakanlığı29 Ekim Cumhuriyet BayramıKutlama
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