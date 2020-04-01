Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni sistem ve takvim açıklandı
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni...
“Afif Paşa Mehtabiye Köşkü” dosyası İBB’de
“Afif Paşa Mehtabiye Köşkü” dosyası...
Sağlık Bakanlığı'ndan 'tıbbi maske' kullanımı bilgilendirmesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'tıbbi maske' kullanımı...
Başakşehir Kulübü'nden milli dayanışma kampanyasına destek
Başakşehir Kulübü'nden milli dayanışma kampanyasına...
Dezenfekte biter bitmez oturmaya devam ettiler
Dezenfekte biter bitmez oturmaya devam...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yardım kampanyası' açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerce, yetkili makamlardan izin alınmaksızın başlatılan yardım kampanyaları hakkında gerekli işlemin yapılacağını duyurdu.

01 Nisan 2020 Çarşamba 09:53
0 Okunma
İçişleri Bakanlığı'ndan 'yardım kampanyası' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin başlattığı yardım kampanyalarına, Yardım Toplama Kanunu işaret edilerek, yetkili makamlardan izin alınma şartı bulunduğu belirtildi. Kanun hükümlerine uygun hareket edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda yardım toplamak için yardım toplanacak yer bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınması gerekmektedir. Bununla beraber Kanun'da izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca anılan Kanun'un 6'ncı maddesinde Cumhurbaşkanı kararı ile kurumlar, dernek ve vakıfların valiliklerden izin almaksızın yardım toplayabileceği de hüküm altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son günlerde yerel yönetimler başta olmak üzere bazı kurum, vakıf ve derneklerin izin almadan yardım toplama faaliyetine geçtiği belirtilen açıklamada, belediyelerin Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndaki görevleri çerçevesinde; şartlı veya şartsız bağış yapmak isteyen vatandaşların her işlem için ayrı ayrı olmak üzere başvurusundan sonra belediyenin görevleri ile sınırlı olmak üzere bağış alabileceği aktarıldı. Yerel yönetimlerin, Belediye Kanunu kapsamında, yetkili organların onayı çerçevesinde bağış alabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şartlı bağışlar için her bir vatandaşın bireysel müracaatından sonra belediye meclisinin kararı bağış kabul edebilmektedir. Yine her bir vatandaşın bireysel başvurusundan sonra Belediye Kanunu gereğince belediye başkanının onayından sonra şartsız bağışlar alabilmektedirler.  Görüleceği üzere Belediye Kanunu ile düzenlenen husus net bir şekilde bağıştır ve her bir vatandaşın başvurusu üzerine yetkili organın vereceği kararlar çerçevesinde işlem yapılabilecektir. Yardım Toplama Kanunu'nun yardım toplaması hususları ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, bir hesap açılarak veya makbuz karşılığında, başkaca bir idari işlem olmaksızın ilan edilen bir kampanya ile vatandaşlardan para, yardım toplanabilmesi ancak Yardım Toplama Kanunu hükümlerinin usul ve esasları çerçevesinde olmaktadır."

Açıklamada, Yardım Toplama Kanunu gereğince yardım toplanmasının da doğrudan  Cumhurbaşkanlığınca belli bir kuruma, kişiye, vakıf ve derneğe görev verilmesi veya  yetkilendirme yapılması, yardımın kapsamına göre il valisinden izin alınması şeklinde olacağı kaydedildi.

'BAKANLIĞIMIZCA GEREKLİ İŞLEM YAPILACAKTIR'

Yasal düzenlemelere uyulmadan yapılacak yardım toplama faaliyetlerinin, Yardım Toplama Kanunu'na açıkça aykırılık teşkil edeceği bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda Bakanlığımız yapılacak tespitlerde, Yardım Toplama Kanunu hükümlerine aykırı faaliyet yürütenler hakkında ilgili Kanun'un 6'ncı maddesinin 'İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır' hükmü çerçevesinde gerekli işlemleri her aykırılıkta yaptığı gibi yapacaktır, yapmaktadır. Bakanlığımızca korunmaya çalışılan hususun Yardım Toplama Kanunu hükümleri yani Kanun koyucunun TBMM'nin iradesi ve kamu düzenin tesisidir" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıYardımKampanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi
Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi
Karantina süresi dolan 293 umre yolcusu, memleketlerine gönderildi
Karantina süresi dolan 293 umre yolcusu, memleketlerine gönderildi
Kamuya 6 bin 219 ilave atama
Kamuya 6 bin 219 ilave atama
Malatya’da 3 mahalle karantina altında
Malatya’da 3 mahalle karantina altında
Apron boşaldı, uçaklar parka çekildi
Apron boşaldı, uçaklar parka çekildi
Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama
Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama
'Biz bize yeteriz Türkiyem'
'Biz bize yeteriz Türkiyem'
Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Koronavirüsten can kaybı 168'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Koronavirüsten can kaybı 168'e yükseldi
MSB: Birliklerde belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapılıyor
MSB: Birliklerde belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı