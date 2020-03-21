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İçişleri Bakanlığı'ndan 'sosyal mesafe' uyarısı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

21 Mart 2020 Cumartesi 10:37
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İçişleri Bakanlığı'ndan 'sosyal mesafe' uyarısı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yer alan asker uğurlama görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" denildi.

HALAY VE HAVAYA FIRLATMA GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ankara Şehirlerarası Otobüs Teminal İşletesi (AŞTİ), İstanbul Esenler Otogarı ve diğer illerdeki pek çok otogarda asker uğurlayanların halay çekerken veya askere giden kişiyi havaya fırlatırken kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıAskerUğurlamaSosyal MesafeKoronavirüsCovid19
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