Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1395
ALTIN
467.143
DOLAR
7.8400
STERLİN
10.5381
EURO
9.5282
Buse Tosun'dan gümüş madalya 
Son Dakika
Buse Tosun'dan gümüş madalya 
Can kaybı 16 bin 881'e yükseldi
Son Dakika
Can kaybı 16 bin 881'e...
Furkan Bayraktar'ın Yeni Kitabı Merakla Bekleniyor
Furkan Bayraktar'ın Yeni Kitabı Merakla...
Somut olmayan 180 kültür mirası daha envantere kaydedildi
Somut olmayan 180 kültür mirası...
Amasya'da arkeolojik kazıda 'rahip mezar taşı' bulundu
Amasya'da arkeolojik kazıda 'rahip mezar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni bir genelgeyi valiliklere gönderdi. 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Balıkçı dükkanları ve balık tezgahları kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet sunabilecek. Avukatlar ve noterler, görevlerinin icrasıyla sınırlı kalmak üzere, sokak kısıtlamasından istisna tutulacak.

16 Aralık 2020 Çarşamba 08:38
3 Okunma
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni genelge

Bakanlıktan 81 ilin valiliğine gönderilen 'Covid-19 Salgını' konulu ek genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

31 ARALIK SAAT 21.00'DEN 4 OCAK SAAT 05.00'E KADAR KESİNTİSİZ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Genelgede, 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yılbaşında uygulanacak kesintisiz sokak kısıtlamasına ilişkin detaylar, şöyle sıralandı:

"Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 31 Aralık 2020- 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, cumartesi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında  belirlenen usul ve esaslar, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak."

HAFTA SONLARI BALIKÇI, BALIK TEZGAHLARI 10.00- 17.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLABİLECEK

Genelgede belirlenen yeni karar uyarınca, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince balıkçılar ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

AVUKAT VE NOTERLER İSİTİSNA KAPSAMINA ALINDI

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yıl sonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine de izin verilecek. 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK

Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.

SENDİKALARIN YAPACAĞI GENEL KURUL VE ETKİNLİKLER ERTELENDİ

Daha önce illere gönderilen genelge ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerdeki genel kurul dahil etkinliklerin 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesi kararına sendikalar da eklendi. 

Ayrıca, şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma ve klima sistemlerine UV filtre takılacak, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacak. Havalandırma, klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak. Bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıGenelgeKoronavirüsPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyfe Gölü kurudu, göç yolundaki kuşlar mola vermedi
Seyfe Gölü kurudu, göç yolundaki kuşlar mola vermedi
Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri: 1 örgüt mensubu teslim oldu
İçişleri: 1 örgüt mensubu teslim oldu
'HASTANE YÜKÜMÜZ HALEN ÇOK YÜKSEK'
'HASTANE YÜKÜMÜZ HALEN ÇOK YÜKSEK'
"3 ay süreyle bin lira destek ödemesi, 750 lira kira desteği yapacağız"
"3 ay süreyle bin lira destek ödemesi, 750 lira kira desteği yapacağız"
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye çağrı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye çağrı
Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta üretime geçiyor
Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta üretime geçiyor
Can kaybı 16 bin 417'ye yükseldi
Can kaybı 16 bin 417'ye yükseldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma