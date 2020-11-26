İçişleri Bakanlığı'ndan genelge

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelde, ülke genelde 4 gün boyunca tüm il ve ilçelerde, vali ve kaymakamların koordinasyonunda; başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacağı belirtildi. Genelgede, toplu ulaşım araçlarının tek tek kontrol edileceği, özellikle yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu ibrazı, maske takma zorunluluğu ve ulaşım araçlarında gerekli hijyen/temizlik tedbirlerinin alınması hususlarına ağırlık verileceği aktarıldı. Her bir pazar yeri için ayrı ayrı olmak üzere pazar yeri yöneticisinin, ilgili yerel yönetimler tarafından belirleyeceği ve valilik/kaymakamlıklarla ivedi şekilde paylaşılacağı ifade edildi. Genelgede, salgınla mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirlerden ve belirlenen kurallara uyulmasından sorumlu olacak pazar yeri yöneticilerinin, denetim ekipleriyle iletişiminin ve koordinasyonunun etkin şekilde sağlanacağı vurgusu yapıldı.

AVM'LERDE DE SIKI DENETİM UYGULANACAK

Genelgede yer alan bilgiye göre; AVM'lere yönelik denetimlerde alışveriş merkezi içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uyulması hususlarına ağırlık verilecek. Alışveriş merkezlerinin denetiminde daha önce illere gönderilen genelge kapsamında alışveriş merkezi klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı hususunun özellikle denetleneceği aktarıldı.

Genelgede ayrıca, "Vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyon sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada aksaklığa meydan verilmeyecek" ifadesi yer aldı.