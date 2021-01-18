Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1523
ALTIN
442.466
DOLAR
7.5104
STERLİN
10.1248
EURO
9.0640
Sürekli işçi alımı yapılacak
Sürekli işçi alımı yapılacak
İcradan satılık 52.300 m² fıstıklık
İcradan satılık 52.300 m²...
4 adet arsa satışa sunuldu
4 adet arsa satışa...
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha Sorumlusu alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Bartın’da gemi battı
Kapat

İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 24 bin 755 kişiye işlem yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 11-18 Ocak tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 24 bin 755 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:42
4 Okunma
İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 24 bin 755 kişiye işlem yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatlerinde, hafta sonu ise cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanması uygulandığı hatırlatıldı. Vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyum sağlandığı, kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara ise idari ya da adli işlem uygulandığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"11 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 15 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 18 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 24 bin 755 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıKısıtlamaSokakYasakPandemiKoronavirüsCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak "
"Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak "
'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı
'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk Kızılay’ın 153 yıllık yolculuğunun tarihi belge ve materyalleri sergileniyor
Türk Kızılay’ın 153 yıllık yolculuğunun tarihi belge ve materyalleri sergileniyor
Erzurum'da geleneğin 488'inci yılı; 136 bin 890 hatmin duası yapıldı
Erzurum'da geleneğin 488'inci yılı; 136 bin 890 hatmin duası yapıldı
Ankara Barosu hakkında soruşturma izni 
Ankara Barosu hakkında soruşturma izni 
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı
‘Çatlak’ iddiasına Akkuyu’dan cevap!
‘Çatlak’ iddiasına Akkuyu’dan cevap!
Diyarbakır'da esnafa 1500 TL nakit desteği
Diyarbakır'da esnafa 1500 TL nakit desteği

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma