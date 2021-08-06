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İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van, Mardin ve Hakkari'de Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan 1, turuncu kategoride 1 terörist olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

06 Ağustos 2021 Cuma 08:20
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İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Yüksekova Tilören bölgesinde sabaha saatlerinde İHA ile örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınağa yapılan hava harekatında aralarında turuncu kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı Zana Kılıçoğlu'nun olduğu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Eren- 5 Operasyonları kapsamında Mardin Nusaybin Çalıköy Mahallesi kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin, Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk olduğu belirlendi. Operasyonlarda 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu da ölü olarak ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
​​​​​​​İçişleri BakanlığıVanMardinHakkariTerörOperasyonTerörist
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