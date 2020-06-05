İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi



MSB DUYURDU: IRAK'IN KUZEYİNDE 4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.