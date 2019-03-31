Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93784
ALTIN
231.970
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.3340
EURO
6.3264
İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı
İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı
32 ilde oy verme işlemi başladı
32 ilde oy verme işlemi...
Elazığ'daki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'daki yangında 11 kişi dumandan...
THY, İtalya’daki varlığının 60’ıncı yılında büyümeyi sürdürüyor
THY, İtalya’daki varlığının 60’ıncı yılında...
Evde çıkan yangında anne öldü, oğlu yaralandı
Evde çıkan yangında anne öldü,...

İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı. 

İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı. 

31 Mart 2019 Pazar 11:22
0 Okunma
İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

Bakan Soylu ve eşi Hamdiye Soylu ile birlikte, saat 08.00'de oyunu kullanacağı Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'na geldi. Soylu ve eşi 1004 numaralı sandıkta oylarını kullandı.  

Bakan Soylu oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'de bir demokrasi havası var. Sabah 07.00 itibariyle bir çok vilayette oy kullanma işlemi başladı. Geri kalan vilayetlerde de 08.00'de oy kullanma başladı. Şu ana kadar her hangi bir olay intikal etmiş değil. Ufak tefek olayların dışında. Bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içerisinde oyunu kullanacaktır. Bu gün söz milletin"  dedi.

Bakan Soylu çıkışta bir süre vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Soylu daha sonra eşiyle birlikte okuldan ayrıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluOy Verme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
32 ilde oy verme işlemi başladı
32 ilde oy verme işlemi başladı
Bakan Varank: Türkiye cazibe merkezi haline geliyor
Bakan Varank: Türkiye cazibe merkezi haline geliyor
Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı
Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı
Ardahan’da kar yağışı
Ardahan’da kar yağışı
BUDO ve İDO’dan sefer iptalleri
BUDO ve İDO’dan sefer iptalleri
Kırıkkale’de araç yangını
Kırıkkale’de araç yangını
105 yaşındaki Asiye ninenin Erdoğan sevgisi
105 yaşındaki Asiye ninenin Erdoğan sevgisi
NEVRUZ/YENİGÜN’ÜN 4656. YILI
NEVRUZ/YENİGÜN’ÜN 4656. YILI
Bodrum'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi 11 kişi adliyede
Bodrum'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi 11 kişi adliyede

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans