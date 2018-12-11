İçişleri Bakanı Soylu: ByLock'ta bugüne kadar 215 bin hesap tespit ettik

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen 5. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı Kapanış Programı'na katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, "(FETÖ'nün) Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik." ifadelerini kullandı.

"Yasa dışı bahis operasyonlarında bin 409 olaya müdahale edildi"

Bakan Soylu, yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Son bir yılda bin 409 olaya müdahale edilmiş, 2 bin 133 şüpheli yakalanmış, toplam 31 milyon 859 bin 78 liraya el konulmuştur."

"Bilişim suçlarına yönelik operasyonlarda 18 bin kişi yakalandı"

2018 yılında toplam 54 bin 374 bilişim suçu işlendiğini belirten Soylu, "Bunun içinde çocuğun cinsel istismarı, ödeme sistemlerinin kötüye kullanılması, bilişim sistemleri ihlali ve oltalama gibi suçlar vardır. Yapılan operasyonlarda 18 bin 330 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir." diye konuştu.