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Hürrem Sultan ölümünün 463. yılında kabri başında anıldı

Hürrem Sultan, vefatının 463'üncü yılında mezarı başında anıldı.

15 Nisan 2021 Perşembe 13:15
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Hürrem Sultan ölümünün 463. yılında kabri başında anıldı

İSTANBUL - İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hürrem Sultan'ın Süleymaniye Külliyesi'nde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı katıldı. Anmada Kur-an'ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.
 

"TARİHİ ŞAHSİYETLERİ VEFAT YILDÖNÜMLERİNDE ANMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Anma töreninin ardından konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Hürrem Sultan Osmanlı tarihinin en güçlü karakterli, iz bırakmış hanım sultanlarından birisidir. Hem Kanuni Sultan Süleyman gibi dünya tarihinde iz bırakmış büyük bir padişahın eşi hem de 2. Selim'in annesidir. Tarihte bırakmış olduğu izin yanı sıra pek çok tartışmanın da merkezi olmuştur. Ama bugün geriye dönüp baktığımızda İstanbul'daki Haseki Hürrem Sultan Külliyesi başta olmak üzere İstanbul'un imana çok önemli katkıları bulunan, çok geniş imaretleri olan vakfı olan bir hanım sultandır. Biz İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak tarihi şahsiyetleri vefat yıldönümlerinde anmaya özen gösteriyoruz. Hürrem Sultan'la da ilgili böyle mütevazı bir anmayı vefat yıldönümünde yapmaya özen gösterdik" diye konuştu. 
 

İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ise, "Biz hep şuna inanıyoruz. Güzel işler yapmak önemli ama uzun yıllar yaşayacak işler ve yaşatılacak işler yapabilmek önemlidir. Hürrem Sultan evet çok önemli işler yapmış, yaptığı işler bugün yaşatılıyor ve insanlığın hizmetinde. Bu da önemli bir tarihi sonuç. Ben her şeyden önce İl Kültür Turizm Müdürü'müzü tebrik ediyorum. Hem ilmi hem de mimari açıdan önemi olan bir hanımı, hanım sultanların tarihteki yerini hatırlatmak anlamında yad etmeyi sağladı" dedi.

 

DHA

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