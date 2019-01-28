Hortumun vurduğu seralarda onarım

ANTALYA - Serik'te cumartesi günü etkili olan dolu ve ardından meydana gelen hortum nedeniyle 15 mahallede yaklaşık bin 500 dönüm cam ve plastik sera, hasar gördü. Hasar tespit çalışmalarının ardından üreticiler, ürünlerinde zarar oluşan seralarda onarım çalışması başlattı.

Bilginler Mahallesi'ndeki seraları hasar gören Doğan Yıldırım, kırılan camları yenilemeye başladıklarını; ancak cam bulmakta zorlandıklarını söyledi. Mahsulün zarar gördüğünü belirten Yıldırım, "Zararımız büyük. Bankaya ve ilaç firmalarına borçlandık. Yardım bekliyoruz. Borçlarımız ertelensin" dedi. Yıldırım, piyasada sera camı bulmakta zorlandıklarını, afet nedeniyle cama büyük talep olduğunu söyledi.

CAM KIRIKLARINDAN SERALARA GİREMİYORLAR

Burmahancı Mahallesi'ndeki seralarında hasar oluşan Osman Balaban ise "Doludan dolayı seralarımızda çok büyük zarar var. Köylünün ve çiftçinin en verimli zamanıydı. Yeni satmaya başlayacaktık. Çiftçi mağdur oldu. Özellikle bizim mahallemizde dolu kaynaklı zarar var. Bugün seralardaki biberi toplayacaktık; fakat şu an ürünü toplayamıyoruz. Çünkü camlar kırık, içeri girmek tehlikeli. Temizlemek ve yenilemek en az 1 ay sürer. Bu yıl mağdur olduk. Bu yılki mahsulümüzden hiçbir şey beklemiyoruz" diye konuştu.

Burmahancı Mahallesi'nde üretim yapan Aygül Balaban da dolu nedeniyle sera camlarının kırıldığını kaydetti. Balaban, doğal afet nedeniyle sebze fiyatlarının yükseleceğini belirtti.

Üreticilerden Soner Yıldırım da afet nedeniyle mağdur olduklarını ve yardım beklediklerini söyledi.