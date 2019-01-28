Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102611
ALTIN
221.388
DOLAR
5.2911
STERLİN
6.9653
EURO
6.0412
Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Monte Carlo'da zafer Sebastien Ogier'in
Monte Carlo'da zafer Sebastien Ogier'in
Tatilde çocuğun besin alerjisi artıyor
Tatilde çocuğun besin alerjisi artıyor
'Tıp Bilimine Yön Veren' 3 bilim insanı Yeditepe'de
'Tıp Bilimine Yön Veren' 3...
Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine...

Hortumun vurduğu seralarda onarım

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan hortum ve dolu nedeniyle hasar gören seralarda, onarım çalışması başlatıldı. Seralarında hasar oluşan Doğan Yıldırım, piyasada sera camı bulmakta zorlandıklarını, afet yüzünden cama çok talep olduğunu söyledi.

Hortumun vurduğu seralarda onarım

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan hortum ve dolu nedeniyle hasar gören seralarda, onarım çalışması başlatıldı. Seralarında hasar oluşan Doğan Yıldırım, piyasada sera camı bulmakta zorlandıklarını, afet yüzünden cama çok talep olduğunu söyledi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:51
0 Okunma
Hortumun vurduğu seralarda onarım

ANTALYA - Serik'te cumartesi günü etkili olan dolu ve ardından meydana gelen hortum nedeniyle 15 mahallede yaklaşık bin 500 dönüm cam ve plastik sera, hasar gördü. Hasar tespit çalışmalarının ardından üreticiler, ürünlerinde zarar oluşan seralarda onarım çalışması başlattı.

Bilginler Mahallesi'ndeki seraları hasar gören Doğan Yıldırım, kırılan camları yenilemeye başladıklarını; ancak cam bulmakta zorlandıklarını söyledi. Mahsulün zarar gördüğünü belirten Yıldırım, "Zararımız büyük. Bankaya ve ilaç firmalarına borçlandık. Yardım bekliyoruz. Borçlarımız ertelensin" dedi. Yıldırım, piyasada sera camı bulmakta zorlandıklarını, afet nedeniyle cama büyük talep olduğunu söyledi.

CAM KIRIKLARINDAN SERALARA GİREMİYORLAR

Burmahancı Mahallesi'ndeki seralarında hasar oluşan Osman Balaban ise "Doludan dolayı seralarımızda çok büyük zarar var. Köylünün ve çiftçinin en verimli zamanıydı. Yeni satmaya başlayacaktık. Çiftçi mağdur oldu. Özellikle bizim mahallemizde dolu kaynaklı zarar var. Bugün seralardaki biberi toplayacaktık; fakat şu an ürünü toplayamıyoruz. Çünkü camlar kırık, içeri girmek tehlikeli. Temizlemek ve yenilemek en az 1 ay sürer. Bu yıl mağdur olduk. Bu yılki mahsulümüzden hiçbir şey beklemiyoruz" diye konuştu. 

Burmahancı Mahallesi'nde üretim yapan Aygül Balaban da dolu nedeniyle sera camlarının kırıldığını kaydetti. Balaban, doğal afet nedeniyle sebze fiyatlarının yükseleceğini belirtti.

Üreticilerden Soner Yıldırım da afet nedeniyle mağdur olduklarını ve yardım beklediklerini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaHortumSeralarOnarım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş başvuru kuyruğu yola taştı
İş başvuru kuyruğu yola taştı
İvrindi'de TOKİ konutları için kura heyecanı
İvrindi'de TOKİ konutları için kura heyecanı
Hortum felaketinin ardından yazdan kalma bir gün
Hortum felaketinin ardından yazdan kalma bir gün
Ankara'da, sisli yolda 25 araç birbirine girdi
Ankara'da, sisli yolda 25 araç birbirine girdi
Kartepe’de 15 kilometrelik araç kuyruğu
Kartepe’de 15 kilometrelik araç kuyruğu
Amasya’da maden göçük
Amasya’da maden göçük
Sabah namazına giden çocuklara bisiklet hediye edildi
Sabah namazına giden çocuklara bisiklet hediye edildi
Ankara’da kaza: 6 ölü
Ankara’da kaza: 6 ölü
Ege’de iki deprem
Ege’de iki deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ