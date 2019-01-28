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Hortum felaketinin ardından yazdan kalma bir gün

Antalya'da hortum felaketinin ardından yazdan kalma bir gün

Hortum felaketinin ardından yazdan kalma bir gün

Antalya'da hortum felaketinin ardından yazdan kalma bir gün

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:16
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Hortum felaketinin ardından yazdan kalma bir gün

ANTALYA'da 4 gün süren hortum ve fırtına felaketinin ardından bugün yazdan kalma bir gün yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahile koştu.

Antalya'da 24 Ocak'tan itibaren kentte hayatı kâbusa çeviren yağış, fırtına ve hortum felaketinin ardından yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, güneşi gören yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazı kişiler denize girerken, bazıları da sahilde güneşlenmeyi ve çocukları ile oynamayı tercih etti.

Kendisi gibi öğretmen olan eşi ve çocuğu ile tatile çıktıklarını söyleyen Osman Savat, "Yakınlarımıza Antalya'ya gittiğimizi söyledik. Bunun üzerine bizi telefonla arayıp hemen dönmemizi, Antalya'da felaket yaşandığını söylediler. Biz de ısrarla buraya gelmek istedik. Şimdi ise cenneti yaşıyoruz" dedi. Oğluyla sahile gelen Rus kadın ise 2 gün önce dev dalgaların görüldüğü sahilin yeniden cennete döndüğünü belirtti.

ALANYA'DA DA GÜNEŞ AÇTI

Alanya ilçesinde de günlerdir süren yağışlı havanın ardından güneş yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının 17 derece, nem oranının yüzde 60 ölçüldüğü ilçede güneşi fırsat bilenler sahile ve yürüyüş yollarına indi. Bazı kişiler sahildeki banklarda güneşin keyfini sürerken bazıları ise sahilde vakit geçirdi.

 

DHA

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