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'Hisar A+' Hava Savunma Sistemi, Konya'da sergilendi

08 Ekim 2021 Cuma 13:58
13 Okunma
'Hisar A+' Hava Savunma Sistemi, Konya'da sergilendi

KONYA - ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tasarlanan Hisar A+Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Konya Bilim Festivali'nde sergilendi. Türk Silahlı Kuvvetlerin envanterine giren sistem, üzerindeki radar sayesinde havadaki uçak, helikopter, İHA ve SİHA'lara kilitlenerek, füzelerle 15 kilometre mesafeden ve 8 kilometre irtifadan vurabiliyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli imkanlar kullanılarak tasarlanan HİSAR A+Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (KMOAİHSFS) TSK envanterine girmesinin ardından ilk kez Konya'da sergilenmeye başlandı.

Hisar A + Hava Savunma Sistemi, zırhlı bir paletli aracın üzerinde bulunuyor. Sistem, araçtan kontrol ediliyor. Arazi şartlarına göre de uyumlu, intikal eden askeri birliklere hava savunma desteği sağlamış oluyor. Üzerinde bulunan radarla havadaki uçak, helikopter, İHA ve SİHA'lara kilitlenerek, füzelerle 15 kilometre mesafeden ve 8 kilometre irtifadan vurabiliyor. Sistemin üzerinde bulunan 4 adet füze ise ROKETSAN imzası taşıyor. Sistem, ilk kez Konya Bilim Festivali'nde sergilendi. Ziyaretçiler TSK tarafından sergilenen sistemleri ilgiyle takip etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hisar AHava Savunma SistemiKonya
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