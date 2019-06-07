Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90346
ALTIN
250.718
DOLAR
5.8473
STERLİN
7.4361
EURO
6.5860
İki aile arasındaki kavgada ev yakıldı
İki aile arasındaki kavgada ev...
Hipodromda defile ve yarış heyecanı
Hipodromda defile ve yarış heyecanı
D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı
D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği...
Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı
Suriyeli 3 kişi, kaçmak için...
Çorum'da köy evinde çıkan yangın 5 eve sıçradı
Çorum'da köy evinde çıkan yangın...

Hipodromda defile ve yarış heyecanı

İzmir Şirinyer Hipodromu, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Kadın Konseyi Koşusu'na ve 'Geçmişten Günümüze Türk Kadını Kıyafetleri' defilesine ev sahipliği yaptı.

Hipodromda defile ve yarış heyecanı

İzmir Şirinyer Hipodromu, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Kadın Konseyi Koşusu'na ve 'Geçmişten Günümüze Türk Kadını Kıyafetleri' defilesine ev sahipliği yaptı.

07 Haziran 2019 Cuma 09:22
3 Okunma
Hipodromda defile ve yarış heyecanı

Bir ajans koordinatörlüğünde ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen defilede 'Geçmişten Günümüze Türk Kadını' konseptli 'Medeniyetler, Osmanlı Kreasyonları ve Günümüz Cumhuriyet Kadını' temalı koleksiyon ürünleri sergilendi. Yarışseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Uluslararası Kadın Konseyi Koşusu'ndan önce, padok alanında yapıldı.

Dün saat 20.00'de koşulan Uluslararası Kadın Konseyi Koşusu ise dişi İngiliz taylarının heyecan dolu mücadelesine sahne oldu. 2000 metre çim pistteki yarışı Hakan Agar'ın sahibi olduğu Değerli isimli tay, jokeyi Nevzat Avci'yle kazanarak gecenin sürprizine imza attı. Koşu sonrası şeref tribünündeki ödül töreninde, Hakan Agar'a kupasını, Türkiye'nin ilk kadın Turizm ve ilk kadın Çevre Bakanı olan Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Işılay Saygın takdim etti.

Törene İzmir kadın dernekleri başkanlarının yanı sıra Türkiye Jokey Kulübü asli üyeleri Zekeriya Aydın, Serdar Pedükcoşkun ve eşi Nazan Pedükcoşkun ile İzmir Hipodrom Müdürü Cüneyt Ertan da katıldı.

ULUSLARARASI KADIN KONSEYİ

Uluslararası Kadın Konseyi (ICW), 'Kadınlar için insan haklarını savunmak' ortak amacıyla farklı milletlerin birlikte çalıştığı bir kadın örgütüdür. Mart ve Nisan 1888'de, Washington'da bir araya gelen 9 ülkenin (Kanada, ABD, İrlanda, Hindistan, Birleşik Krallık, Finlandiya, Danimarka, Fransa ve Norveç) kadın temsilcileri tarafından, Susan Brownell Anthony önderliğinde kuruldu. Konseyin katılımcıları profesyonel örgütler, sendikalar, sanat ve ticaret çevreleri ile hayırsever oluşumlardan insanlardır. Ulusal konseylerin bağlı olduğu ve bu sayede uluslararası düzeyde seslerini duyurdukları Uluslararası Kadın Konseyi, Birleşmiş Milletler'deki danışman statüsünün yanı sıra birçok uluslararası organizasyonun da daimi temsilcisidir. Türkiye'de bu oluşuma üye olan ve aynı amaçla çalışan kuruluş ise Türk Kadınlar Konseyi Derneği'dir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirşirinyerHipodromDefileYarış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı
Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı
Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı
Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı
Datça'da 14 kaçak kurtarıldı
Datça'da 14 kaçak kurtarıldı
Bayramda Arapapıştı Kanyonu'na ziyaretçi akını
Bayramda Arapapıştı Kanyonu'na ziyaretçi akını
Kapadokya'da bayram yoğunluğu
Kapadokya'da bayram yoğunluğu
Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülendiler
Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülendiler
Hayırsever psikolog, tüm servetini eğitime bağışladı
Hayırsever psikolog, tüm servetini eğitime bağışladı
Milli sporcunun eşi ve arkadaşından haber alınamıyor
Milli sporcunun eşi ve arkadaşından haber alınamıyor
YSK Başkanı Güven'den flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı
YSK Başkanı Güven'den flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans