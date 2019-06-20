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Hint keneviri yetiştiren Suriyeli 2 kişiye gözaltı

Manisa'nın Salihli ve Ahmetli ilçelerinde, Suriye uyruklu 2 kişi, 291 kök Hint keneviri ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Hint keneviri yetiştiren Suriyeli 2 kişiye gözaltı

Manisa'nın Salihli ve Ahmetli ilçelerinde, Suriye uyruklu 2 kişi, 291 kök Hint keneviri ile yakalanarak, gözaltına alındı.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:26
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Hint keneviri yetiştiren Suriyeli 2 kişiye gözaltı

MANİSA - Bir ihbar üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli'nin Durasıllı Mahallesi ile Ahmetli'nin Bahçecik Mahallesi'ndeki 2 ayrı adreste Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Bunun üzerine jandarma dün 2 adrese de baskın düzenlendi.  Durasıllı'daki adreste 78 kök, Ahmetli'deki adreste de 213 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tek tek sökülen Hint kenevirleri yakılarak, imha edildi.

Hint kenevirlerini yetiştirdikleri belirlenen Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hint Keneviri Yetiştiren SuriyeliGözaltıManisa
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