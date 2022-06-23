'Hindi ordusu', istilacı çekirgelerin yarısını yok etti

ANTALYA'nın yılkı atlarıyla ünlü İbradı ilçesindeki Eynif Yaylası'nda, 20 bin dekarlık meranın 9 bin dekarını istila eden çekirgelere karşı biyolojik mücadele için köylülere dağıtılan hindiler, 2 haftalık uyum süreci sonrası meraya salındı. 2 bin bireyden oluşan 'hindi ordusu', 1 haftada çekirge popülasyonunu yüzde 50'ye yakın azalttı.



İbradı'ya bağlı Torosların en yüksek bölgelerinden biri olan Eynif Yaylası, uzun yıllardır çekirge istilası sorunu yaşıyor. 1500'ü aşkın yılkı atının yaşadığı Eynif Yaylası'nda, çobanların hayvanlarını otlattığı 20 bin dekarlık mera alanının özellikle 9 bin dekarlık kısmında bu yıl da mart ayından itibaren yine büyük çekirge istilası oldu.



Mayıs itibarıyla metrekarede 120 birey olmak üzere milyarın üzerinde çekirge, 9 bin dekarlık merayı işgal etti. 180 çoban ailesinin 6 binden fazla büyükbaş, 2 binden fazla küçükbaşı otlattığı merada, çekirgelerin tüm otları tüketmesi nedeniyle ciddi sorun yaşanıyordu. Eynif Yaylası'ndaki çekirge istilasına karşı geçen yıllarda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nce zirai ilaçlar kullanılan merada, bu ilaçların tüm doğal alana ve otlayan hayvanlara da zararlı olması nedeniyle bu sene Antalya Büyükşehir Belediyesi biyolojik mücadele tekniği uyguladı.



2 BİN HİNDİ MERAYA SALINDI



Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca 3 hafta önce köylülere 2 bin genç birey hindi dağıtıldı. Hindileri 2 hafta süreyle kümeslerinde uyum süreci için bekleten çoban aileleri, 1 hafta önce çekirgelerin istila ettiği meraya saldı. 'Hindi ordusu', 1 haftada çekirge popülasyonunu yüzde 50'ye yakın azalttı.



Yaylalarındaki çekirge istilasının büyük zararlar oluşturduğunu belirten Orman Mahallesi muhtarı Fikret Canbaş, “Sağ olsun, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Muhittin Böcek talebimiz üzerine bu hindileri bize 1 hafta içinde gönderdi. Şu anda Eynif meramızda çekirgelere karşı hindilerle mücadele ediyoruz. Hindilerin gelmesiyle çekirgelerin yüzde 50'si kayba uğradı. Yalnız bu yetersiz, Eynif merası çok büyük. Her sene böyle 2-3 bin, 5 bin hindiyle mücadele eder ve ilaç kullanılmaz ise bölge için daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.



Meraya saldıkları hindilerin çekirgelerle beslenerek verdikleri mücadeleden memnun olan çoban aileleri ise çekirgelerin merada hayvanlara ot bırakmadığını, hindilerin çekirgeyle mücadelede çok faydası olduğunu ve sayılarının azalmaya başladığını aktardı.



'HİNDİLERİN ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİĞİNİ FARK ETTİK'



Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek, çekirgeyle mücadelede kullanılan hindilerin, çoklu faydanın sağlandığı bir proje olduğunu belirterek, “Burada çok ciddi çekirge problemi var, istilacı bir tür. Çok sayıda çıkış yapıp toprak altından şu zamanlarda meradaki otları tüketip hayvanlara ot bırakmıyorlar. Hindilerin bunlarla çok iyi mücadele ettiğini araştırmalarımız sonucunda fark ettik. Üreticilere, çiftçilere hindi dağıtarak çekirgelerle mücadele etmelerini, biyolojik mücadeleye başlamalarını sağladık. Bugün de burada buna şahitlik ediyoruz. Çok güzel şekilde çekirgeleri topluyorlar" diye konuştu.



Çekirgelerin saf protein kaynağı ve hindiler için iyi besin olduğunu anlatan Çürek, “Hindiler bu çekirgelerle besleniyor. Hindiler büyüyünce de çiftçilerimize ekonomik değeri olacak. Çekirgelerin azalmasıyla meradaki otlar kurtulacak, çobanların küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarına ot kalacak, otlayacak. Bölgede çekirgeyle mücadele için ara ara ilaçlama yapılıyordu. Hem yetersiz kalabiliyordu hem ilaçlamanın çok azalması ve çekirgeyle biyolojik mücadelenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz ve bu yönleriyle çoklu faydaları olan bir proje. Ayrıca başkanımız Muhittin Böcek, yerelden kalkınmaya büyük önem veriyor. Çünkü yerelden kalkınma, çiftçinin kalkınması, üretim çok önemli ve değerli. Bu üretimlerin artması için destekler de önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin köylümüzün yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.