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Herkes 70 milyonun sahibini merak ediyor

Milli Piyango İdaresi'nin 70 milyon TL'lik büyük ikramiyesini kazanan tam biletin sahibinin biletini İstanbul'dan aldığının açıklanmasının ardından, gözler bu talihlinin kim olduğuna çevrildi.

Herkes 70 milyonun sahibini merak ediyor

Milli Piyango İdaresi'nin 70 milyon TL'lik büyük ikramiyesini kazanan tam biletin sahibinin biletini İstanbul'dan aldığının açıklanmasının ardından, gözler bu talihlinin kim olduğuna çevrildi.

01 Ocak 2019 Salı 18:48
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Herkes 70 milyonun sahibini merak ediyor

İSTANBUL - Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 7615536 numaralı tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin tam bilete isabet etmesi ile 70 milyon TL tek bir kişinin olacak. Talihlinin biletini İstanbul'dan alması başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de büyük heyecan yaşattı. Herkes tam bilete vuran 70 Milyonluk ikramiyeyi kimin alacağını konuşur hale geldi. Sosyal medyada da gündem olan bu konu üzerine yorumlar yapılıyor. Ayrıca bilet sahibinin alacağı ikramiyeyi ne yapacağı ve kimliğini deşifre edip etmeyeceği de merak konusu oldu. 

Eminönü'ndeki ünlü Milli Piyango bileti gişesine biletlerini sorgulatmaya gelen ve biletlerine 2 amorti, bir tane son iki 2 rakam vuran bir vatandaş, "Dört tane bilet aldım. Kime çıktığını bilmiyoruz. Bana çıksa parayı yerdim herhalde" dedi. 

Ünlü gişede çalışan bir görevli, "İstanbul Bahçekapı Şube Müdürlüğü'nden satıldı bilet. 70 Milyon tam bilet olarak satıldı. Bu sene bölünmeyerek tam kişiye çıktı. Bilet Eminönü civarı buradan satıldı" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 01.01.2019 18:58
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi70 Milyon
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