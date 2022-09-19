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"Hedefimiz trafiği azami ölçüde azaltmak"

Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz şehir içi hareketliliği metro hatları ekseninde artırarak trafiği azami ölçüde azaltmak

19 Eylül 2022 Pazartesi 14:32
"Hedefimiz trafiği azami ölçüde azaltmak"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "103 ,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı güzergahta 7 gün 24 saat yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kadar yoğun çalışmamızın en büyük gerekçesi, İstanbulluları metro hatlarımız ile bir an evvel kavuşturmaktır. Hedefimiz, şehir içi hareketliliği metro hatları ekseninde artırarak trafiği azami ölçüde azaltmak."  dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında düzenlenecek olan Mobilite Maratonunda üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Sirkeci Garı'nda düzenlenen programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu'na Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti.  

Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, "Bugün, tüm dünyayı ilgilendiren temel sorunların başında; iklim değişikliği, ülkelerin sınırlarını aşan su ve hava kirliliği gibi çevre sorunları geliyor. Bu noktada, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke 2030-2050 yılları arasında trafik nedeniyle kaynaklanan karbon emisyonunu sıfırlamayı hedeflemektedir. Şu an Avrupa'da birçok belediye trafik sıkışıklığı ve kirliliğini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için hareketlilikte zaman kazandıran, çevreci, pratik uygulamaları hayata geçirmek için yoğun bir çaba içerisinde. Günlük ihtiyaçların önemli bir kısmının 15 dakikalık bir zaman dilimi çerçevesinde gerçekleştirilmesi; bu sürecin yürüyerek, bisiklet ya da elektrikli scooter gibi çevreye duyarlı ve mikro-mobilite araçlarıyla ya da toplu taşıma ile kat edilmesine dönük ulaşım planlamaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda biz de gerçekleştirdiğimiz tüm proje ve yatırımlarımızı, mobilite, lojistik ve dijitalleşme odağında çevre hassasiyetiyle kurguluyoruz." dedi. Bakan Karaismailoğlu, son dönemde kullanımı yaygınlaşan mikro mobilite kullanımı konusunda gençleri uyardı, kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, "Büyük şehirlerimizde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolu da raylı sistemlerimizi yaygınlaştırmaktan geçiyor. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, özellikle büyük şehirlerde çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik ve yenilerini yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda da Bakanlığımızca yapımı devam eden 13 projede toplam 161 km uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır." diye konuştu.


 

"103,3 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 7 AYRI GÜZERGAHTA 7 GÜN 24 SAAT YAPIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ."

Konuşmasında raylı sistem projeleri hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğu, "13 projeden 7'sini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Bunlardan biri sizlerle bir araya geldiğimiz Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi olmak üzere  -Pendik(Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, - Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir Metro hattı, - Halkalı-Başakşehir-lstanbul Havalimanı Metro hattı, - Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, - Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ve Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile 103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı güzergahta 7 gün 24 saat yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kadar yoğun çalışmamızın en büyük gerekçesi, İstanbulluları metro hatlarımız ile bir an evvel kavuşturmaktır. Hedefimiz, şehir içi hareketliliği metro hatları ekseninde artırarak trafiği azami ölçüde azaltmak." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu," Ekim ayı itibariyle her ay 1 metro hattının açılışını gerçekleştireceğimizi geçtiğimiz günlerde müjdelemiştik. Ekim ayında, Kadıköy - Pendik Metro Hattı'nın devamı niteliğindeki, Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattını,Kasım ayında, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattımızın Kağıthane - İstanbul Havalimanı kısmını milletimizin hizmetine sunacağız. Aralık ayında ise, Çam ve Sakura Hastanesi'nden de geçen, Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı'mızın açılışını gerçekleştireceğiz. Diğer 4 hattımızı ise 2023 yılı içerisinde hizmete alacağız." diye konuştu.


 

MARMARAY'A BİNDİ

Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmanın ardından beraberindekilerle birlikte Marmaray'a binerek Üsküdar'a geçti.  Bakan Karaismailoğlu, Üsküdar  Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında düzenlenecek olan Mobilite Maratonu etkinliğine katıldı. Sahilde gençlerle yürüyüş yaptı.

DHA

Son Güncelleme: 19.09.2022 14:40
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluTrafikşehir Içi HareketlilikMetro Hatları
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