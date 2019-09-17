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HDP önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 36 oldu

Diyarbakır'da, HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren ailelere, 2008 yılında Yenişehir'de dershane önündeki patlamada oğlu şehit olan Şemsettin Süer, destek ziyaretinde bulundu.

HDP önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 36 oldu

Diyarbakır'da, HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren ailelere, 2008 yılında Yenişehir'de dershane önündeki patlamada oğlu şehit olan Şemsettin Süer, destek ziyaretinde bulundu.

17 Eylül 2019 Salı 13:32
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HDP önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 36 oldu

DİYARBAKIR - HDP binası önüne gelerek, ailelerle buluşan baba Süer, annelerin onurlu duruşunun terörü bitireceğine inandığını söyledi. Süer, "Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de dershane önündeki patlamada şehit olan Rıdvan Süer'in babasıyım. Annelerimizi ziyaret etmek, acılarını paylaşmak, dualarımızla yanlarında olduğumuzu bildirmek için geldim. Bu onurlu duruşlarını sonuna kadar destekliyorum. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar. Bizim öyle bir şansımız yok. Çocuğumuz menfur olayda şehit oldu ama bu annelerimizin bekleyişi var. İnşallah hayırlısı ile çocuklarına sağ salim kavuşurlar ve evlat özlemini dindirirler. Onların bu onurlu duruşu, inanıyorum ki terörü bitirecek. Bu kolay bir şey değil, ilk defa böyle onurlu bir duruş görüyoruz" diye konuştu.

Şemsettin Süer, ailelere destek ziyaretinin ardından HDP il binası önünden ayrıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HDP önünde EylemDiyarbakır
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