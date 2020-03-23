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HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı

Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan terör operasyonunda gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınan HDP'li başkanların görev yaptığı belediye binalarında arama yaptı.

23 Mart 2020 Pazartesi 11:11
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HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı

DİYARBAKIR - Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li 6 belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine polis, haklarında yakalama kararı verilen Batman ile Diyarbakır'ın Eğil, Ergani, Lice ve Silvan belediyeleri ile HDP'li başkanların evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Belediye binalarının çevresinde güvenlik önlemi alan polisler, HDP'li başkanların makam odalarında arama yaptı. Ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen ve bulunamayan ismi açıklanmayan 1 başkanın yakalanması için de çalışma başlattı. 

DHA

Son Güncelleme: 23.03.2020 11:48
Anahtar Kelimeler:
HDPli 5 Belediye BaşkanıTerörden Gözaltı
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