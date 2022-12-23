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Hayvanseverlerden 'Konya'daki barınak ziyarete açılsın' talebi

23 Aralık 2022 Cuma 11:01
Hayvanseverlerden 'Konya'daki barınak ziyarete açılsın' talebi

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin başına kürekle vurulduğunun ortaya çıkmasının ardından hayvanseverler, son halini görmek için ziyarete kapalı barınağa gitti. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Kurucular Kurulu Başkanı Haydar Özkan, "Bizim üzerinde durduğumuz en büyük konu, barınağın bir an önce ziyarete açılmasıdır" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, 16 Kasım'da sağlık teknisyeni Murat Bacak (27), aşı yaptıkları köpeğin başına vurdu; işçi Sefa Çakmak (28) da aparatla hayvanı sürükledi. Bu anlara ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada yayınlanınca infial uyandırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı. 'Ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen 2 kişi, 2 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

HAYKONFED organizasyonu kapsamında Ankara'dan 15 sivil toplum örgütü üyesi, son halini görmek için Konya'ya gelerek barınağa geçti. Ziyarete kapalı barınaktaki incelemelerin ardından HAYKONFED Kurucular Kurulu Başkanı Haydar Özkan, "2,5 saat süren bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi barınağını ziyaret ettik. Buradan sonra da sayın belediye başkanımızla görüşeceğiz. Bakımevinde görmüş olduğumuz eksiklikleri, yapılması gerekenleri ve gözlemlediklerimizi sayın başkanımıza aktaracağız. Barınağa ilk geldiğimizde 4 bin civarı hayvan vardı. Şu anda ise 2 bin civarı köpek dostlarımızın olduğunu öğrendik. Kedi bakım alanlarını gezdik. Maalesef kedi bakım alanları hala sıkıntılı bir halde. Tedaviye muhtaç olan kedilerin buradan ayrıştırılması gerektiğini arkadaşlarımız yetkililerle görüştü. Bizim üzerinde durduğumuz en büyük konu, barınağın bir an önce ziyarete açılmasıdır. Barınak ziyarete açıldığında gönüllü arkadaşlarımız buraya gelip, faaliyetler gerçekleştirip, belediyenin de yükünü azaltacaktır. 2 Ocak'ta kürekle hayvan öldürme vakasında yargılanacak olan o 2 kişinin davasına bütün hayvansever arkadaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HayvanseverlerKonyaBarınakZiyaret
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