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HAVADA İMHA EDİLDİ

PKK'lıların patlayıcı yüklü 2 maket uçağı, havada imha edildi

HAVADA İMHA EDİLDİ

PKK'lıların patlayıcı yüklü 2 maket uçağı, havada imha edildi

31 Ocak 2019 Perşembe 09:36
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HAVADA İMHA EDİLDİ

ŞIRNAK'ın Irak sınırındaki Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından patlayıcıyla tuzaklanarak askeri birliğe saldırı amaçlı gönderilen 2 maket uçak, güvenlik güçlerince dronesavarlarla havada imha edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki askeri birliğe, Irak sınırında bulunan terör örgütü PKK'lılar tarafından saat 13.00 sıralarında patlayıcıyla tuzaklanmış 2 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu. Güvenlik güçleri, havada tespit ettiği maket uçakları, dronesavarla havada etkisiz hale getirdi. İmha edilen maket uçakların biri Silopi ilçesine bağlı Özgen köyü kırsalına diğeri ise Çalışkan Beldesi kırsalındaki boş araziye düşürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKPatlayıcıŞırnakSilopiTerörTerörist
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