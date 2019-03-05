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Hava Kuvvetleri'nde operasyon

Hava Kuvvetleri Komutanlığın'da FETÖ operasyonu: 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri'nde operasyon

Hava Kuvvetleri Komutanlığın'da FETÖ operasyonu: 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

05 Mart 2019 Salı 09:55
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Hava Kuvvetleri'nde operasyon

Gözaltına alınan şüphelilerin 19'u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmadı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hava KuvvetleriFETÖOperasyon
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