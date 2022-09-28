Hatay ormanlarında, 'gevşetme zonu' uygulaması

HATAY ormanlarında binlerce ağacın yok olduğu bölgelerde yangına karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Ormandaki yanıcı maddelerin ortadan kaldırılması ve olası yangınlarda etkin mücadele için tedbir aldıklarını belirten Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, "Orman içinde sağlı ve sollu 25 metre derinliğe kadar gevşetme zonu dediğimiz uygulama yapıyoruz. Böylece yangına müdahalede ekiplerimiz daha etkin ve verimli çalışabiliyor" dedi.



Geçen yıllarda oluşan yangınlarda, yüzlerce ağacın kül olduğu Hatay ormanlarında tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda, yolların genişletilmesi ve yanıcı maddelerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili çalışmada, olası yangınlarda etkin mücadele hedefleniyor. Bölge Müdürlüğü'nün Akdeniz kuşağında yer alan ve yangına hassas noktada olduğunu söyleyen Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, orman yangınına sebebiyet veren 3 faktör bulunduğunu, bunların meteorolojik, topoğrafik ve yanıcı maddeler olduğunu söyledi.



'25 METRE DERİNLİĞE KADAR UYGULUYORUZ'



Meteorolojik, topoğrafik faktörlere müdahale edemediklerini fakat yanıcı madde faktörünü ortadan kaldırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Özdemir, "Buradaki çalışmamız da buna örnek, biz buna yol kenarı bakımları diyoruz. Özellikle yangına hassas ormanlarımızın içinden geçen yolun sağından ve solundan en az 5 metre olmak üzere, buradaki yanıcı maddeyi ortadan kaldırıyoruz. Bu yanıcı maddelerse buradaki orman örtüsü, ağaçlar. Öncelikle bunları ortadan kaldırıyoruz. Bunun akabinde, orman içinde sağlı ve sollu 25 metre derinliğe kadar gevşetme zonu dediğimiz bir uygulama yapıyoruz. Buradaki ormanı da seyreltiyoruz. Buradaki amaç, yanıcı madde miktarını azaltarak, yangının enerjisini minimum seviyeye düşürmektir. Böylelikle bu yollarda, yangına müdahalede ekiplerimiz daha etkin ve daha verimli çalışabiliyor" diye konuştu.



'YANGIN MÜDAHALE CEPHELERİ YAPIYORUZ'



Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) kapsamında ormanda yangına ulaşılabilecek tesisler yaptıklarını aktaran Özdemir, şunları söyledi:



"Bu yollar sayesinde, en ücra köşelere kadar bizim arazözler gidiyor ve muhtemel orman yangınlarına müdahale edebilmektedir. Orman yangınları ilerledikçe büyük bir enerji topluyor. Bu enerjiyle beraber yanmanın şiddeti de artıyor. Bizim yaptığımız bu yol kenarı bakım çalışmalarıyla yanıcı madde miktarını azalttığımız için orada bu yangının enerjisi minimum seviyeye düşmeye başlıyor. İşte tam da bu noktada helikopterlerimiz, yer ekibimiz, arazözlerimiz olsun müdahalede daha etkin ve daha verimli olabiliyorlar. Bizim yangını kontrol aldığımız, durdurduğumuz noktalar da işte bu yol kenarı bakımlarıyla entegre yaptığımız çalışmalardır. Yol kenarı bakım çalışmaları sonucu çıkarılan orman emvallerini değerlendirerek, ihale yoluyla satarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda burada istihdam da sağlıyoruz. Özellikle orman köylülerimizi buralarda istihdam ederek, ev ekonomilerine katkı sunmasına olanak sağlıyoruz."