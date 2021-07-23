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Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlandı

23 Temmuz 2021 Cuma 14:44
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Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlandı

HATAY  - Hatay'ın anavatana katılışının 82’nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Tayfun Çağan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya'nın Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Burada anıt şeref defterini imzalayan Vali Vekili Tetikoğlu, “Sizler milli mücadelede ilk kurşunun sıkıldığı vatan toprağını müdafaa ederken bizlere de büyük bir sorumluluk bıraktınız. Bu milli bilinci sonsuza kadar yaşatacağımızdan emin olunuz. Göstermiş olduğunuz milli ve manevi mücadeleyi genç nesillere aktarmak vazifemiz olacaktır. Hatay'ın ana vatana katılması, bir şehrin vatan toprağına dahil olma arzusunu ve bu uğurda gösterilen sonsuz çabayı ifade ederken bizlere de kararlılığın ve mücadelenin nasıl olması gerektiğini göstermiştir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen bu kahramanlık destanında Kuva-yi Milliye ruhu ile hareket eden Tayfur Sökmen ve arkadaşlarını bu uğurda mücadele eden tüm aziz şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha hatırlayarak saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun” ifadelerine yer verdi.

Antakya Şehitliği'nde devam eden programda, Vali Vekili Tetikoğlu ve protokol üyeleri kabirlere karanfil bıraktı. Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların edilmesiyle sona erdi. 

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayAnavatan
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